Quem é que não gosta de uma lembrança? Sophie Turner, que vestiu a pele de Sansa Stark em "A Guerra dos Tronos", quis trazer para a sua casa uma recordação da série inspirada na saga de George R.R. Martin.

Na sua conta no Instagram, através das InstaStories, a atriz revelou que ficou com o trono da sua personagem, que se tornou na rainha do Norte na última temporada de "A Guerra dos Tronos".

"Bem-vinda a casa", escreveu Sophie Turner na legenda que acompanha o vídeo, revelando que o 'trono' é uma das peças de decoração da sua casa, onde vive com o marido Joe Jonas e a sua filha.