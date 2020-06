"Dark" é descrita com uma das séries mais complexas e intrincadas do serviço da Netflix - para ajudar, o serviço de streaming criou uma página especial com um resumo. Ao longo dos episódios, os espectadores são empurrados para uma narrativa que decorre em várias linhas temporais, que convergem em diversos momentos e onde são reveladas várias versões diferentes das personagens.

Todas as perguntas que foram alimentadas nas primeiras duas temporadas são respondidas na terceira e última temporada, que estreou este sábado, dia 27 de junho, no serviço de streaming. "Na sua terceira e última temporada, 'Dark' chega à sua alucinante conclusão, ultrapassando os conceitos de espaço e tempo", sublinha a Netflix.

Da primeira à terceira temporada, entre o passado, o presente e o futuro

O desaparecimento do jovem Mikkel Nielsen (Daan Lennard) Liebrenz na vila de Winden, na Alemanha, é um dos principais mistérios da primeira temporada - a criança é filha do polícia Ulrich Nielsen (Oliver Masucci), que já tinha sofrido com o desaparecimento do seu irmão mais novo, Madds, 33 anos antes.

Sem grandes explicações, Mikkel vai parar a 1986 depois de entrar numa gruta perdida no meio de uma floresta.