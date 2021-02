No "Big Brother - Duplo Impacto", Hélder repetiu várias vezes uma saudação Nazi, apesar dos avisos dos colegas devido à gravidade do comportamento. Na emissão da tarde de quinta-feira, dia 28 de janeiro, o 'voz' do reality show anunciou a expulsão do concorrente da 'casa mais vigiada do país'.

Já na emissão deste domingo, dia 31 de janeiro, A Pipoca Mais Doce (Ana Garcia Martins) comentou a expulsão do concorrente e as suas justificações. "Sempre que o Hélder pega no microfone tenho vontade de me benzer, porque não sei o que vai sair dali. É um verdadeiro buraco negro, um poço sem fundo e onde há sempre hipótese para mais uma escadavela", frisou.

"O Hélder em vez de reconhecer o erro - já lhe foram dadas inúmeras oportunidades -, não só não reconhece como continua a achar que foi só uma brincadeira leve e ainda acha que deveria ter sido recompensado, quem sabe, talvez com uma estatua à escala na sua cidade origem, não faço ideia", acrescentou a comentadora.

Veja aqui o vídeo.