"A Última Carta de Amor" estreou-se na Netflix no passado dia 23 de julho e conquistou o quarto lugar do top diário dos conteúdos mais vistos no serviço de streaming em Portugal. O filme é protagonizado por Felicity Jones, Shailene Woodley, Callum Turner e Nabhaan Rizwan.

A adaptação da obra literária de Jojo Moyes é descrita como "íntimo e emotivo". "Através de duas histórias que interligam presente e passado, 'A Última Carta de Amor' segue Ellie Haworth (Felicity Jones), uma ambiciosa jornalista que descobre um maço de cartas de amor secretas escritas em 1965 e fica determinada a resolver o mistério do caso proibido que envolvem", adianta a Netflix.

"À medida que vai desvendando a história por detrás de Jennifer Stirling (Shailene Woodley), a mulher de um abastado industrialista, e de Anthony O’Hare (Callum Turner), o jornalista financeiro destacado para cobrir as notícias relacionadas com o magnata, Ellie começa a desenvolver a sua própria história de amor com o sincero e adorável arquivista (Nabhaan Rizwan) que a ajuda a encontrar mais cartas", resume o serviço de streaming.

Leia as reações dos espectadores: