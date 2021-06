O episódio do programa apresentado pelo músico foi dedicado a Amália Rodrigues. "No 'Alô Marco Paulo' recordamos aquela que é e sempre será a voz de Portugal: Amália Rodrigues. São vários os nomes do Fado que por aqui vão passar", adiantou a estação de Paço de Arcos.

Tal como tem acontecido nas últimas semanas, vários espectadores criticaram o artista. "É impressão minha ou o programa era para ser um tributo à Amália? Mas o que vi foi o Marco Paulo só dizer que a Amália o adorava e adorava a sua voz. Ou seja, eu, eu e mais eu", frisou uma espectadora.

"O programa já começa a fartar até parece que o Marco Paulo é o melhor do mundo, meu Deus", acrescentou um outro seguidor do programa.

Leia algumas das reações: