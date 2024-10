A nova temporada de "Hell's Kitchen Famosos" estreou-s este domingo, dia 6 de outubro, na SIC. O programa é liderado por Ljubomir Stanisic e conta com a participação de caras conhecidas do público.

Na nova edição do programa, Bárbara Guimarães, Marisa Cruz, Inês Lopes Gonçalves, Sofia Ribeiro, Ágata, Sofia Arruda, Rosa do Canto, Marco Costa, Flávio Teixeira, Daniel Leitão, Miguel Costa e António Pedro Cerdeira são os concorrentes. No primeiro episódio, João Paulo Sousa também se juntou à competição.

Nas redes sociais, os espectadores comentaram a estreia da nova temporada de "Hell's Kitchen Famosos", com Bárbara Guimarães a receber elogios pela sua prestação. Já os comentários sobre os intervalos foram os "protagonistas" no X, antigo Twitter.

Leia as reações: