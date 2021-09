A minissérie de cinco partes "Scenes From a Marriage" de Hagai Levi ("Terapia", "Our Boys" e "The Affair") estreia-se dia 13 de setembro, na HBO Portugal. A adaptação moderna da clássica minissérie sueca de Ingmar Bergman é protagonizada por Oscar Isaac e Jessica Chastain.

"Sendo uma reavaliação convincente dos dilemas explorados no original, a nova minissérie da HBO Portugal, composta por cinco episódios, analisa a representação icónica do amor, ódio, desejo, monogamia, casamento e divórcio pelos olhos de um casal americano contemporâneo, interpretado por Oscar Isaac e Jessica Chastain", resume o serviço de streaming.

Na série, Mira (Jessica Chastain) é uma executiva da área da tecnologia, ambiciosa e confiante, que está insatisfeita com o seu casamento e Jonathan (Oscar Isaac) é um professor de filosofia racional e complacente, que está desesperado por manter o seu relacionamento intacto.

"Ao longo dos episódios, 'Scenes From a Marriage' extrai toda a complexidade de Jonathan e Mira como indivíduos que, acima de tudo sabem que não foi nenhuma falha ou acontecimento em particular que estragou o seu casamento. O resultado é uma série incrivelmente honesta que permite ao público assistir a conversas privadas entre duas pessoas, divididas entre sentimentos de ódio e amor", adianta a HBO Portugal.

Baseada no original de Ingmar Bergman, "Scenes From a Marriage" foi escrita e realizada por Hagai Levi, que também produziu a série ao lado de Michael Ellenberg, Lars Blomgren, Amy Herzog, Jessica Chastain, Oscar Isaac, Daniel Bergman e M. Blair Breard.