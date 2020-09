Depois de uma pausa forçada devido à pandemia da COVID-19, as gravações dos novos episódios de "Anatomia de Grey" já arrancaram. A rodagem da 17ª temporada do drama médico decorrem em e Los Angeles.

Nas redes sociais, Ellen Pompeo partilhou uma foto dos bastidores da produção, dedicando os novos episódios a todos os profissionais de saúde que têm estado na linha da frente do combate à pandemia.

"Pela primeira vez com o meu uniforme... desde que interrompemos as gravações, sete mil profissionais de saúde morreram devido à COVID-19. Dedico a 17ª temporada a todos que caíram e a todos que, graças a Deus, ainda estão de pé", escreveu a atriz na sua conta no Instagram.