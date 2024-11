Todos os anos, em novembro, as lojas John Lewis, do Reino Unido, lançam um anúncio televisivo dedicado ao Natal. Os vídeos com histórias emotivas e de fantasia têm conquistado os corações dos espectadores de todo o mundo, mas este ano a escolha da empresa não agradou a todos.

O anúncio de 2024 é inspirado em "As Crónicas de Nárnia" e é protagonizado por duas irmãs. O vídeo foi filmado na loja da John Lewis em Oxford Street, em Londres, e, pela primeira vez, centrado nas compras de Natal - sem um pinguim, boneco de neve ou um dragão como protagonistas.

Com banda sonora de Richard Ashcroft, a pequena curta-metragem tem sido criticada. Para o The Guardian, a marca ignorou a sua tradição: "Este ano, a John Lewis deitou tudo ao lixo. Este ano, a John Lewis cometeu o pecado imperdoável de literalmente fazer o seu anúncio de Natal dentro de uma filial real da John Lewis. Isto é francamente imperdoável".

O The Independent sublinha que os espectadores podem conseguir chorar com algum esforço. "É uma confusão cronológica muito grande para entendermos e nenhum anúncio de Natal deveria exigir esse nível de foco", escreve o jornal inglês.

Veja o vídeo: