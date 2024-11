"Wicked", a primeira parte da adaptação cinematográfica do gigantesco musical de sucesso da Broadway, chega esta sexta-feira ao grande ecrã na América do Norte (a estreia em Portugal será apenas a 5 de dezembro).

Juntamente com o lançamento simultâneo de "Gladiador II”, os cinemas americanos esperam trazer de volta a magia do fenómeno “Barbenheimer” do ano passado e encantar o público: as previsões subiram dos 100 milhões para 125 a 150 para o musical e acima dos 60 para o épico na antiga Roma, que já arrecadou 87 com a estreia noutros países na semana passada.

Mas a AMC Theaters, a maior rede de cinemas na América do Norte, espera não só uma grande enchente, mas também a presença de espectadores mais entusiasmados para cantar os temas em plena sala.

E deixou um aviso, recordando que isso e outros comportamentos não são apropriados numa sala de cinema.

“Nos cinemas AMC, o silêncio vale ouro. Nada de conversa. Nada de mensagens de texto. Nada de cantar. Nada de lamúrias. Nada de namoriscar. E absolutamente nada de chamar nomes [a outros espectadores]. Aproveitem a magia dos filmes", diz um breve vídeo antes da sesão ao som do tema "Wicked".

Num comunicado enviado ao jornal britânico The Independent, um porta-voz diz que essa tem sido a “política de longa data” dos cinemas para evitar “comportamento perturbador”, mas está a ser reforçada de propósito antes da estreia do musical.

E esclarece: “O vídeo 'Wicked' antes da sessão incorpora os temas do filme para recordar de forma divertida e envolvente aos espectadores para não estragarem a experiência das pessoas à sua volta enquanto apreciam a sessão”.

O aviso intensificou o debate nas redes sociais sobre a etiqueta nas salas de cinema.

“Uma pessoa nunca cantaria num teatro da Broadway", disse à NBC News Alex Lewis, que faz parte da comunidade 'off-Broadway'.

E reforçou: “Quero ouvir a Cynthia Erivo a cantar, quero ouvir a Ariana Grande a cantar. Não quero ouvir outros a cantar".

O seu grupo musical de comédia, chamado Lewberger Music, lançou mesmo em outubro um vídeo no TikTok sobre as regras rígidas dos cinemas para as sessões de "Wicked", sugerindo a certa altura que os fãs devem deixar as cantorias para as sessões próprias, caso venham a ser organizadas pelos próprios cinemas.

Veja o vídeo.



VEJA O TRAILER DE "WICKED".