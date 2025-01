Greta Gerwig conseguiu, em parte, o que queria da Netflix: uma estreia de impacto nos cinemas do seu próximo filme, uma nova versão de "As Crónicas de Nárnia".

O impacto dificilmente poderia ser maior: a imprensa norte-americana confirmou que Netflix vai fazer uma parceria com os cinemas IMAX para a estreia global exclusiva do filme durante duas semanas.

Apesar de ainda não ter um elenco oficial ou data para o arranque da rodagem, a estreia já está anunciada para 26 de novembro de 2026, na lucrativa época de Ação de Graças nos EUA (Thanksgiving), antes de um lançamento em streaming a 25 de dezembro.

"As Crónicas de Nárnia: O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa"

Foi em 2018 que a Netflix chegou a acordo com a The C.S. Lewis Company para produzir filmes e séries baseados na saga de sete livros "As Crónicas de Nárnia", com 115 milhões de cópias vendidas e traduções em 57 línguas.

No início de julho de 2023, mesmo antes da estreia de "Barbie" que se viria a revelar astronómica nas bilheteiras, foi anunciado que Grega Gerwig assinara contrato para fazer "pelo menos" dois filmes.

Ao cinema chegou "As Crónicas de Nárnia: O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa" (2005), uma versão da Disney com Liam Neeson como a voz do leão Aslan e ainda Tilda Swinton e James McAvoy.

O sucesso levou a duas sequelas, com menos impacto comercial, "Príncipe Caspian" (2008), ainda na Disney, e "A Viagem do Caminheiro da Alvorada" (2010), já no estúdio Fox, acabando por ser cancelados os planos para adaptar os outros livros.