As notícias não são as melhores para os fãs de "The Walking Dead": esta quarta-feira, dia 9 de setembro, o canal AMC anunciou o fim da série após a 11ª temporada, que deverá estrear em 2022.

Apesar do final da "série mãe", os fãs vão poder continuar a acompanhar as histórias do universo zombie. O canal norte-americano confirmou que está a trabalhar em duas séries derivadas, um dos projetos focados em Daryl e Carol.

Segundo o TV Line, uma das séries deverá estrear em 2023 e vai contar com a colaboração de Angela Kang, responsável pela série principal de "Walking Dead".

O outro projeto está nas mãos de Scott Gimple. A antologia "Tales of the Walking Dead" vai centrar-se em personagens novas e existentes do universo da série do canal AMC.

Além de "The Walking Dead", o AMC também continua a apostar no spin-off "Fear the Walking Dead", que regressa para a sua sexta temporada a 12 outubro. Já "The Walking Dead: World Beyond", que tem como foco a primeira geração criada no apocalipse zombie, estreia em Portugal no dia 5 de outubro