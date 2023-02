Na emissão de segunda-feira, dia 30 de janeiro, de "Extremamente Desagradável", Joana Marques analisou a emissão especial da CMTV na corrida de São Silvestre, em Lisboa.

Na rubrica do programa "As Três da Manhã", a humorista analisou as reportagens de Pedro Neves de Sousa, da CMTV. "Está tudo a assistir, isso também eu. Assistir é fácil", disse o jornalista durante a emissão.

"Neves de Sousa também puxa pelos atletas, mas para baixo", frisou a humorista.

"E quando achavam que o mais desconfortável que iam fazer naquele dia era aquela reta final, toda a subir já com bolhas nos pés, descobriram que havia uma coisa pior, que era ser entrevistado para a CMTV", gracejou Joana Marques.

Veja o vídeo: