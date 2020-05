Um momento da aula de inglês de #EstudoEmCasa tornou-se viral nas redes socais. Na aula da "telescola", transmitida na RTP Memórias, as professoras ensinam os meses do ano em inglês. "Tenho uma canção rap sobre os meses do ano", anunciou uma das professoras da aula.

O vídeo fez sucesso nas redes sociais em Portugal e além fronteiras e, este sábado, dia 16 de maio, Ellen DeGeneres também partilhou o rap das professoras portuguesas na sua conta no Instagram.

A canção da aula da "telescola" surge em quarto lugar na lista de vídeos e memes destacados pela apresentadora.

Veja a publicação (se não conseguir ver o vídeo, clique aqui):