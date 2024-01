Janeiro está a chegar ao fim mas, para muitos, é o mês que parece durar mais.

Nas redes sociais, os memes sobre o primeiro mês do ano multiplicam-se e uma canção de Ludmilla também se tem destacado. Do Instagram ao X, antigo Twitter, o tema "Maliciosa" tem somando centenas de partilhas.

"Mais um dia de janeiro no Rio de Janeiro", canta a artista brasileira no primeiro verso do novo single.

Veja o meme: