Gui Albuquerque, vocalista da banda brasileira Jeito Moleque, tornou-se num meme das redes sociais esta quinta-feira, dia 25 de janeiro, depois de atuar no programa "Encontro".

No talk show do canal Globo, o grupo interpretou uma versão em pagode do tema " I Want It That Way", dos Backstreet Boys, mas o vocalista enganou-se várias vezes na letra. O momento rapidamente chegou às redes sociais e tornou-se viral.