Miguel Costa é repórter do programa "Alô Portugal", da SIC. Esta quarta-feira, dia 28 de julho, durante um direto para o talk show do canal, o ator desequilibrou-se e caiu.

Na sua conta no Instagram, o ator partilhou o vídeo do momento. "A magia do direto. Hoje, foi em modo pai-repórter, mais uma vez, no ‘Alô Portugal’. Houve de tudo, mas foi inesquecível", escreveu Miguel Costa nas redes sociais.

Veja o vídeo: