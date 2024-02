Mikko Rautiainen voltou a subir este domingo, dia 25 de fevereiro, ao palco do "Got Talent Portugal". Na fase de "Apuramento" do programa de talentos da RTP1, o concorrente finlandês voltou a surpreender Manuel Moura dos Santos, Inês Aires Pereira, Rui Massena e Filomena Cautela.

Em palco, o participante tocou "My Heart Will Go On", de Céline Dion, com flauta no nariz.

"Adoro-te. És incrível. Acho que tocaste melhor da primeira vez. Não interessa se tocaste bem ou não, a única coisa que importa és tu", frisou Inês Aires Pereira.

Com atuação, o concorrente finlandês não conseguiu conquistou passagem à próxima fase do "Got Talent Portugal".

