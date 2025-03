A entrevista a Luis Montenegro transmitida na TVI esta segunda-feira, 10 de março, entre as 20h35 e as 21h26, liderou as audiências televisivas. De acordo com o canal, a conversa conduzida por Sandra Felgueiras registou uma audiência média de um milhão 140 mil espectadores e um share 21%.

"A entrevista impactou cerca de 1,7 milhões de portugueses na TVI, liderou em toda as faixas etárias e teve a preferência nos targets ou regiões Norte, Lisboa e Algarve", desta a TVI. No total diário, o "Jornal Nacional" foi o programa desta segunda-feira.

Na CNN Portugal a entrevista obteve uma audiência média de 185 mil espectadores.

No total diário, a TVI foi o canal mais visto com 16,6% de share, seguida pela SIC, que somou 14%. Já a RTP1 conquistou 9,7% de share esta segunda-feira.