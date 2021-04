"Viver a Vida" e "Êta Mundo Bom!", novelas transmitidas nos finais de tarde na SIC, continuam a conquistar os espectadores. Esta segunda-feira, dia 12 de abril, as histórias voltaram a liderar audiências no horário.

No primeiro episódio da semana, "Viver a Vida" registou 22,5% de share, sendo acompanhada por cerca de 782 mil espectadores. Já "Êta Mundo Bom!" foi vista, em média, por um um milhão e 25 mil pessoas (23,5% de share).

No top dos programas mais vistos entre as 19h00 e as 20h00 está ainda "O Preço Certo", da RTP1, que conseguiu novamente vencer "Cristina ComVida", da TVI. Esta segunda-feira, o concurso de Fernando Mendes registou 16,6% de share, enquanto o talk show de Cristina Ferreira somou 15,1%.