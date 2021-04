Esta quarta-feira, dia 7 de abril, a TVI foi o canal mais visto pelos espectadores. No total diário, segundo os dados da Gfk, a estação de Queluz de Baixo registou 22,7% de share, ficando à frente da SIC (20,6%) e da RTP1 (10%).

O jogo entre o Futebol Clube do Porto e o Chelsea, da primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões em futebol, garantiu a liderança do dia à TVI. O encontro disputado em Sevilha, Espanha, foi visto, em média, por 937 mil espectadores.

Com 37,6% de share, a partida da Liga dos Campeões foi o programa mais visto desta terça-feira. Já o "Jornal da Noite", da SIC, conquistou o segundo lugar do top diário, conquistando 19.5% de share (um milhão e seis mil espectadores).

Nas redes sociais, a TVI celebrou a vitória do dia. "Ontem, a TVI foi a televisão dos portugueses. Fomos o canal que liderou o dia, com especial destaque para o 'Dois às 10' e o jogo da Liga dos Campeões, que foi o programa mais visto do dia. Obrigado", festejou o canal.