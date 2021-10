Os Globos de Ouro da SIC foram entregues este domingo, dia 3 de outubro. A gala foi apresentada por Clara de Sousa e premiou os melhores trabalhos do mundo da Cultura e do Entretenimento.

Tal como já é tradição, a humorista Marta Bateira (Beatriz Gosta) marcou presença no evento e conversou com os convidados. A reportagem foi para o ar esta quinTa-feira, dia 7 de outubro, no "5 para a meia-noite", da RTP1.

"No domingo foram os Globos de Ouro, o maior evento de distribuição de esferas douradas e sorrisos amarelos. Este ano, por causa da pandemia, não houve passadeira vermelha, mas a nossa Beatriz Gosta levou com ela um tapete encarnado. Levar ao tapete é uma metáfora aplicada ao boxe, que foi mais ou menos aquilo que a Beatriz fez com o ego dos convidados. A nata da nata do entretenimento português foi bem batida para o Coliseu", resumiu a produção do programa da RTP1 na legenda que acompanha o vídeo.

Veja o vídeo.