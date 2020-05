"Betty" é uma das apostas do mês de maio da HBO Portugal. A série, baseada no filme "Skate Kitchen", de 2018, chegou ao serviço de streaming no passado dia 2 de maio e conta com novos episódios todas as sextas-feiras - o segundo episódio estreia no dia 9.

"Esta nova série conta a história de um grupo de raparigas bem diferentes e as suas vidas pelo universo do skate, predominantemente masculino, em Nova Iorque", avança a HBO. Ao longo dos episódios, as protagonistas têm de lidar com o preconceito e atitudes machistas.

A história da série criada por Crystal Moselle é protagonizada por um grupo de amigas: "Cheia de caráter e muito leal, Janay (Lovelace) é corajosa e teimosa, para o bem e para o mal. Honeybear (Moonbear) é um tranquilo caos. O seu estilo excêntrico é uma máscara que usa para esconder as suas emoções. Kirt (Moran) é uma amante (para as mulheres), uma lutadora (para o resto do mundo) e uma criança no corpo de uma mulher. É a pessoa mais engraçada do mundo. Por outro lado, Indigo (Russell) é uma sobrevivente da rua, presa no corpo de uma rapariga bonita que deixou a escola de artes. Camille (Vinberg) que é contida, inteligente, atenciosa e esquisita, quer fazer parte do grupo de rapazes do parque de skate e lutou muito pela oportunidade que lhe deram".

"Betty" tem colhido elogios dos espectadores e conquistado a crítica. Para o The Guardian, "ver a série, com personagens unidas e negócios confusos numa cidade movimentada" durante o confinamento "parece um sonho". O jornal britânico, tal como a revista Rolling Stone, atribui quatro estrelas (4/5) à série da HBO.

A Variety frisa ainda que o argumento de Lesley Arfin("Love", da Netflix) consegue explorar as vidas das protagonistas com "graça", permitindo que entremos no mundo das "Bettys" de "forma fácil e imersiva".

Veja o trailer: