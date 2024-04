"Pretty Little Liars: Summer School" estreia a 9 de maio na HBO Max com os dois primeiros episódios, anunciou a plataforma.

A série de drama é a quarta no universo "Pretty Little Liars", a série que conquistou milhões de fãs em todo o mundo entre 2010 e 2017, e que lançou também "Ravenswood" (2013–2014) e "The Perfectionists" (2019).

Após "Pretty Little Liars: Original Sin", lançada em julho de 2022, apresentar novas histórias e personagens numa nova cidade, a segunda temporada recebeu como subtítulo "Summer School" e tem oito episódios, lançados semanalmente às quintas-feiras.

"As nossas Pretty Little Liars enfrentam um destino pior que a morte - a escola de verão. No entanto, não é apenas a Millwood High que atrapalha os seus divertidos empregos de verão e os novos interesses amorosos de sonho. Um novo vilão, que pode ou não ter uma ligação com A, chegou à cidade e vai colocar todos à prova", resume a HBO Max.

A próxima geração é representada por Bailee Madison, Chandler Kinney, Zaria, Malia Pyles e Maia Reficco, com Mallory Bechtel, Sharon Leal, Alex Aiono, Jordan Gonzalez e Elias Kacavas ainda no elenco.

A série é criada, escrita e produzida por Roberto Aguirre-Sacasa (“Riverdale”, “Chilling Adventures of Sabrina”) e Lindsay Calhoon Bring (“Chilling Adventures of Sabrina”).