Os concorrentes do 'anexo da casa' do "Big Brother 2023", da TVI, decidiram ocupar o tempo livre com o "jogo da cadeira".

Durante o desafio, Vina Ribeiro e Jéssica Galhofa disputaram a última cadeira. A futebolista acabou por cair, magoando-se sem gravidade.

O momento arrancou gargalhadas dentro da 'casa mais vigiada do país' e rapidamente chegou às redes sociais.

Veja o vídeo: