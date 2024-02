O primeiro debate para as eleições legislativas de 10 de março, que opôs Pedro Nuno Santos (PS) e Rui Rocha (Iniciativa Liberal) na SIC, foi o segundo programa mais visto do dia, de acordo com a Universal McCann.

O debate - conduzido por Clara de Sousa -, na segunda-feira, foi o "segundo programa mais visto do dia", com um total de "um milhão e 487 mil portugueses", refere a análise das audiências feita pela agência de meios do grupo Mediabrands. Isto correspondeu a "uma audiência média de 995 mil telespetadores e um 'share' de 18,7%, tendo sido ofuscado pela emissão especial do "Big Brother Desafio Final", que dominou as audiências neste dia", adianta. Já o segundo debate, que começou pelas 23:37 na RTP3, opôs André Ventura, presidente do Chega, a Inês Sousa Real, líder do PAN. "Este frente a frente, moderado por João Adelino Faria, contou com uma audiência total de 125 mil telespetadores e uma audiência média de 89 mil telespetadores", acrescenta. Comparativamente ao primeiro debate a contar para as eleições legislativas de 2022, que foi transmitido pela RTP1 em 02 de janeiro (domingo), num frente-a-frente entre António Costa (PS) e Rui Tavares (Livre), "verificou-se que naquele dia assistiram em média 599 mil espetadores, que correspondeu um 'share' de 10,9%".