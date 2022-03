Na emissão deste domingo, dia 6 de março, do "Big Brother Famosos", Cristina Ferreira desafiou Marie (@laviedemariiee) a partilhar com os espectadores a sua 'curva da vida'. No segmento do reality show, os concorrentes recordam os momentos altos e baixos da sua vida.

"Sinto que a minha mãe nunca me amou. Sinto que ela refletiu em mim o que nunca conseguiu, acho eu", confessou a jovem. "A minha mãe dizia que eu não era normal. Eu sei que ela nunca me aceitou como eu era (...) É das pessoas que mais me magoaram no meu crescimento, mas ainda assim eu amo-a", acrescentou a concorrente do reality show da TVI.

"Eu tornei-me assim porque eu só queria ser feliz", sublinhou.

Nas redes sociais, o momento emocionou os espectadores e tornou-se viral.

