A Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género (CIG) anunciou que apresentou uma denúncia ao Ministério Público pelo “comportamento ameaçador” de Bruno de Carvalho para com uma outra concorrente do programa "Big Brother Famosos".

Depois da expulsão do concorrente, o assunto continua a dominar as conversas dentro da 'casa mais vigiada do país'. "Explica-me uma coisa, com alguma ignorância da minha parte: essa queixa pode ser feita de forma leviana?", perguntou Jorge Guerreiro.

"As provas que eles assumem que têm são os vídeos", respondeu Liliana Almeida, acrescentando que o ex-presidente do Sporting quer "perceber mesmo" o que se passou.

."E é crime público... não precisa de ser a vítima a denunciar. A verdade é que não há vítima, não há caso, ponto”, acrescentou Kasha, cantor dos D.A.M.A.

"Com a quantidade de acusações que ele já tinha antes, estava tudo à espera que ele tropeçasse (...) E no bem e no mal, o Bruno é um homem polémico", rematou o artista.