De acordo com o agenciamento da dupla, composta pelos irmãos Nelson e Sérgio Rosado, no espetáculo de 28 de dezembro, na MEO Arena, em Lisboa, “foram angariados 52.635,33 euros, com a devida auditoria aos lucros realizada pela Deloitte”.

O valor foi entregue hoje a oito associações que fazem parte das estruturas da Rede Nacional de Apoio a Vítimas de Violência Doméstica (RNAVVD), na sede da Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género (CIG), em Lisboa.

Os Anjos celebraram no ano passado 25 anos de carreira com a digressão “Anjos 2.5”, que terminou em Lisboa com “um espetáculo especial”, no qual participaram as bandas sinfónicas da PSP e da GNR, num conjunto de mais de 150 músicos, e cantores convidados: Aurea, Diogo Piçarra, Calema e Nuno Ribeiro.

Em fevereiro do ano passado, os irmãos Nelson, nascido em 1976, e Sérgio Rosado, em 1980, contaram à Lusa que decidiram celebrar os 25 anos de carreira enquanto Anjos com um lema: “Só temos aquilo que verdadeiramente partilhamos com os outros”.

“Se temos possibilidade de partilhar uma voz, vamos partilhá-la. Não só através das nossas canções, com as mensagens que lá estão, mas também através destas ações”, disse Nelson.

Embora nunca tenham lidado de perto com casos de violência doméstica, os músicos contaram que lhes chegam “relatos inacreditáveis de situações que dá vontade de denunciar”, tendo-o feito “em algumas circunstâncias, mas têm de ser as vítimas depois a fazê-lo”.

A PSP e a GNR receberam em conjunto 30.086 queixas por violência doméstica em 2024, ano em que 22 pessoas foram mortas, de acordo com os indicadores estatísticos da Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género (CIG), publicados em 11 de fevereiro.

Das 22 pessoas mortas em contexto de violência doméstica, 19 eram mulheres e três homens.

Entre outubro e dezembro, 1.420 pessoas precisaram ser acolhidas na Rede Nacional de Apoio às Vítimas de Violência Doméstica, das quais 727 mulheres, 669 crianças e 24 homens.

Para identificarem uma entidade “que fizesse chegar a ajuda especificamente às vítimas”, os Anjos recorreram à CIG.

Um dos requisitos do grupo era que a ajuda pudesse chegar a vários pontos do país: “Fazemos concertos no país real, não só em Lisboa e Porto, temos um conhecimento do país real e sabemos da necessidade que estas entidades têm”.

O dinheiro angariado com o concerto em Lisboa foi entregue à Associação SER Mulher, de Évora, Associação para o Desenvolvimento da Figueira, de Penafiel, Associação Moura Salúquia, de Moura, ISCM de Santo Tirso, Associação de Socorros Mútuos de Bragança, União Mutualista Nossa Senhora da Conceição, do Montijo, União de Mulheres Alternativa e Resposta (UMAR), de Matosinhos, e Cruz Vermelha Portuguesa Matosinhos.

Os Anjos existem há 25 anos, mas a carreira dos irmãos Rosado na música começou antes, em 1988. Passaram por concursos de rádio e televisão e fizeram parte da ‘boysband’ Sétimo Céu, antes de adotarem o nome que usam desde 1999.

A dupla é responsável por temas como “Ficarei”, “Perdoa”, “Eu estou aqui”, “Nesta noite branca” e “Quero voltar”.