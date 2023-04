Quatro anos depois, "Black Mirror" está de volta à Netflix.

A plataforma divulgou o trailer da sexta temporada da famosa antologia de ficção científica que explora um futuro próximo distorcido e também anunciou a estreia para junho.

A Netflix descreve a temporada como "a mais imprevisível, inclassificável e inesperada até agora".

O elenco vai incluir Aaron Paul, Kate Mara, Michael Cera e Salma Hayek, além de Anjana Vasan, Annie Murphy, Auden Thornton, Ben Barnes, Clara Rugaard, Daniel Portman, Danny Ramirez, Himesh Patel, John Hannah, Josh Hartnett, Kate Mara, Monica Dolan, Myha’la Herrold, Paapa Essiedu, Rob Delaney, Rory Culkin, Samuel Blenkin e Zazie Beetz.

Não se sabe quantos episódios vão chegar: aquando das notícias da produção no ano passado, fontes indicaram que seriam mais do que os três do último volume, cada um seria "tratado como um filme individual" e a temporada seria mais "cinematográfica".

"Black Mirror" estreou-se no canal britânico Channel 4 em 2011, mas ganhou um orçamento mais generoso e tornou-se um fenómeno global graças à Netflix, a partir de 2016.