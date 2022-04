A sexta e última temporada de "Better Call Saul" estreia este mês, mas Bob Odenkirk vai continuar a trabalhar para o mesmo canal da série, mantendo um contrato com mais de 13 anos.

O intérprete de Saul Goodman vai ser o protagonista da adaptação do livro "Straight Man" para a AMC Networks, que está a acelerar o projeto que junta argumentistas das séries "Os Regressados" e "O Escritório" (a versão americana). Para a realização está comprometido Peter Farrelly, que dirigiu o vencedor dos Óscares "Green Book".

O livro de Richard Russo centra-se na crise da meia-idade de William Henry Deveraux Jr. (Odenkirk), o peculiar chefe do departamento de inglês de uma escola com poucos apoios financeiros na área desfavorecida da Pensilvânia.

Durante muitos anos ligados à escrita e interpretação como comediante, Bob Odenkirk destacou no comunicado oficial como ficou cativado pela humanismo e humor do livro e o entusiasmo por interpretar a personagem, "mais leve do que os meus projetos recentes, mas ainda perspicaz e inteligente".

Com lançamento provável em 2023, "Straight Man" será a terceira série consecutiva para a AMC, após "Breking Bad - Ruptura Total" e a prequela "Better Caul Saul", cujos primeiros episódios ficam disponíveis em Portugal pela Netflix no dia 19. A "despedida" será em agosto.