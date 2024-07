Sharon Stone está de volta ao mundos dos vilões, mais de 30 anos após "Desafio Total" (1990) e "Instinto Fatal" (1992).

A atriz de 66 anos assinou contrato para ser a grande antagonista de Bob Odenkirk na sequela de "Ninguém", que chegará aos cinemas a 15 de agosto de 2025.

Trata-se de um regresso de Stone pela porta grande: o filme para a Universal Pictures é o primeiro para um grande estúdio de Hollywood desde 2006, quando foram lançados "Instinto Fatal 2" e "Bobby".

Connie Nielsen também deverá regressar para a sequela como como a esposa emocionalmente da personagem de Bob Odenkirk, também com alguns segredos na sua vida.

"Ninguém" foi uma das grandes surpresas dos filmes estreados durante a pandemia: aclamado pelos críticos e espectadores, o 'thriller' de ação teve um modesto orçamento de 16 milhões e arrecadou quase 58 durante a primavera de 2021.

A história centrava-se em "Hutch Mansell, um pai e marido negligenciado, que tudo aceita, sem nunca reclamar. Ele não é ninguém. Numa noite, dois ladrões invadem a casa de Hutch e este recusa defender-se a si e à sua família, na esperança de evitar uma escalada de violência".

"Após o assalto, a fúria de Hutch desencadeia instintos adormecidos, levando-o por um caminho que irá trazer à tona segredos mais sombrios e capacidades mortíferas. Num cenário de luta, armas e derrapagens, Hutch tem de salvar a sua família de um perigoso adversário e garantir que nunca mais será subestimado", resumia a sinopse oficial.

O filme revelou um desconhecido talento Odenkirk, que brilhou nas séries "Breaking Bad - Ruptura Total" e a prequela "Better Caul Saul", para as exigentes cenas de ação física: o ator, que sofreu um ataque cardíaco alguns meses depois da estreia, passou por dois anos de transformação no ginásio com a equipa de duplos da saga "John Wick".

A realização de "Nobody 2" foi confiada a Timo Tjahjanto, um cineasta alemão de origem indonésia com muita experiência no género.