"Estamos na luta para distribuir junto desse operador ou junto de outros operadores que o consigam distribuir", acrescentou Gonçalo Reis.

No Brasil, "estamos a atuar em outras frentes", disse, apontando o fecho de um acordo "muito relevante com a TV Cultura" e com a "Fundação Roberto Marinho e a secretaria de Estado da Cultura do Brasil, que prevê e executa intercâmbio de programas".

"Estamos a trabalhar" com o Museu de Língua Portuguesa, que vai ter conteúdos dos arquivos da RTP, acrescentou.

Na audição anterior, o presidente do Conselho de Opinião da RTP, Manuel Coelho da Silva, tinha partilhado a sua preocupação com a cobertura da estação pública no mercado brasileiro.