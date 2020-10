Séries, novelas, documentários, sketches, noticiários e e outros formatos produzidos pela SIC vão estar reunidos no OPTO, o serviço de streaming do canal do grupo Impresa. A plataforma será lançada em novembro e vai contar com duas versões: uma gratuita, que vai agregar as produções já emitidas na televisão; e uma premium que conta com conteúdos exclusivos.

O documentário sobre "Como É Que o Bicho Mexe?", de Bruno Nogueira, formatos originais de Ricardo Araújo Pereira, César Mourão,Ljubomir Stanisic, e espaços informativos apresentados por Clara de Sousa são alguns dos conteúdos que farão parte do catálogo do serviço.

Na semana de lançamento, a SIC vai estrear no OPTO as séries "Esperança", de César Mourão, "A Generala", com Soraia Chaves, Margarida Marinho, Vitória Guerra e Carolina Carvalho, e "O Clube", com Sara Matos, Filipa Areosa, Margarida Vila Nova e José Raposo.

A versão paga do serviço vai ainda permitir que os espectadores vejam "episódios de novelas que passam na antena da SIC 24h antes da sua emissão, ‘catchup’ de 30 dias SIC generalista e dois noticiários diários com a possibilidade de escolher entre a duração de 10, 15 ou 20 minutos".

"A SIC nasceu líder. Líder na independência. Líder no inconformismo. Líder na inspiração. O futuro da SIC passa por fazer sempre mais e melhor. E hoje damos mais um passo nesse caminho, através do lançamento de uma nova plataforma que revolucionará o panorama dos media em Portugal e, mais importante, constituirá uma nova forma do nosso público poder aceder aos melhores conteúdos audiovisuais portugueses", frisa Francisco Pedro Balsemão, em comunicado.

Segundo o canal, a OPTO será uma plataforma com presença em todo o mundo, com um plano específico para quem subscrever a partir do estrangeiro. "A experiência de utilização e de navegação será ao nível das de plataformas internacionais que já existem no nosso país. Mas ao contrário desses serviços de streaming, ao optar-se pela SIC, opta-se por Portugal e pela portugalidade. OPTO SIC porque apenas nesta plataforma se poderão encontrar os melhores conteúdos portugueses", acrescenta o CEO da IMPRESA.

"A SIC opta por estar sempre um passo à frente dos outros. A SIC opta por agarrar nas rédeas do seu destino e não se deixar dominar pelas circunstâncias. A SIC opta por dar ao seu público o que ele quer, quando ele quer e onde quer. A SIC opta por ser o maior produtor e exportador de conteúdos portugueses no mundo. A SIC opta pela curadoria dos seus conteúdos em qualquer plataforma. A SIC opta por criar valor, sempre", remata Francisco Pedro Balsemão.

O OPTO SIC vai ter o custo de 3,99 euros por mês ou 39,99 euros para a assinatura anual - até à semana de lançamento, o preço anual é de 29,99 euros.