Na emissão desta quarta-feira, dia 22 de maio, do programa "Cá Por Casa", Herman José fez uma paródia em que Maria do Céu Santo entrevista Judite Sousa e Conan Osíris

"Maria do Céu Santo entrevista Judite Sousa e Conan Osíris. Três mundos que se fundirão. Ou não", pode ler-se no site do humorista. Além de Herman José, Manuel Marques e Maria Rueff também participam no sketch do programa da RTP1.

"Uma homenagem a esse pequeno/ grande bailarino, essencial para uma boa performance de qualquer Conan: o clítoris", escreveu Herman José na sua conta no Instagram.

Veja o vídeo:

