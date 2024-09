Depois de ter começado a sua carreira no Porto Canal, há 18 anos, como apresentadora, Carina Caldeira, agora na condução dos programas “Glitter Show” e “Glitter Late Night”, despede-se do canal para se dedicar a outros projetos.

"Devo muito do que sou hoje, pessoal e profissionalmente, às oportunidades que tive enquanto apresentadora do Porto Canal ao longo de todos estes anos. Recebi centenas de convidados, ouvi as suas histórias, ensinaram-me sempre alguma coisa. No 'Glitter Show' pude conhecer projetos inspiradores por todo o País. E, acima de tudo, trabalhei com pessoas inesquecíveis", frisa a apresentadora em comunicado.

"Agradeço muito a quem confiou em mim, nas minhas ideias, e me permitiu fazer conteúdos de lifestyle e entrevista relevantes para todo o País e não apenas para uma cidade. Parto, agora, para novos projetos, sempre com muito glitter e espírito positivo", acrescenta.

Natural do Porto, a também criadora de conteúdos, iniciou a sua carreira no Porto Canal com o programa “Sala de Aulas".