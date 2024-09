Marisa Cruz deixou recentemente a TVI para abraçar novos projetos na SIC. No canal, a apresentadora e atriz vai participar no programa "Hell’s Kitchen Famosos" e fazer parte do elenco da novela "Fugir do Destino".

"Fiquei extremamente feliz! A SIC foi onde comecei a minha carreira em televisão, e voltar ao canal depois de tanto tempo traz uma sensação muito especial, como se estivesse a fechar um ciclo", frisou Marisa Cruz em entrevista ao Correio da Manhã.

"Estar um ano ou mais sem um projeto desafiante faz-nos repensar a nossa carreira" confessou.

Marisa Cruz estreou-se como apresentadora na SIC em 2002, condução dos diários do reality show "Masterplan".