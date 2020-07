Nos últimos quase dois anos, a SIC liderou as manhãs com "O Programa da Cristina". Com a saída da apresentadora para a TVI, o canal apostou em "Casa Feliz", com João Baião e Diana Chaves, que conseguiu manter os bons resultados.

Na semana de estreia, a nova aposta da SIC apenas não liderou audiências na sexta-feira - "Você na TV", da TVI, voltou a conquistar a preferência dos espectadores.

Esta segunda-feira, dia 27 de julho, "Casa Feliz" voltou a conquistar a liderança, conquistando 22,9% de share. Já o programa de Manuel Luís Goucha, na TVI, registou 20,1% de share.

No total, a SIC terminou o dia a liderar com 21,4% de share contra 16,8% de share da TVI e 10,9% de share da RTP1.