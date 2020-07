Nos últimos quase dois anos, a SIC liderou as manhãs com o "Programa da Cristina". Com a saída da apresentadora para a TVI, o canal apostou em "Casa Feliz", com João Baião e Diana Chaves, que conseguiu manter os bons resultados nos primeiros dias.

Esta sexta-feira, dia 24 de julho, o "Você na TV", da TVI, voltou a conquistar a preferência dos espectadores e liderou audiências. A emissão do talk show, que contou com um confronto entre Teresa, ex-concorrente do "Big Brother" e 'A Pipoca Mais Doce', registou 20,9% de share, ficando à frente do programa da SIC (20,3% de share).

O programa de Manuel Luís Gouha foi acompanhado por uma média de 401 mil espectadores, apenas mais sete mil do que "Casa Feliz", da SIC.