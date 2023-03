Um cavalo envolvido nas filmagens da segunda temporada de "O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder" morreu no passado dia 21 de março, avançou a Entertainment Weekly.

"Estamos profundamente tristes em confirmar que um cavalo da produção morreu a 21 de março", confirmou um porta-voz da Amazon Studios à publicação. “O incidente ocorreu pela manhã, enquanto o cavalo estava a ser exercitado antes dos ensaios. O treinador não estava com o figurino, e as filmagens ainda não tinham começado. Um veterinário e um representante da American Humane Association estavam presentes no momento", explica o comunicado, aditando que o cavalo morreu devido a um insuficiência cardíaca.

Variety, um porta-voz da PETA (People for the Ethical Treatment of Animals) condenou o incidente."Eles têm a opção de usar CGI, equipamentos mecânicos e outros métodos humanos que não levariam cavalos vulneráveis à morte”, escreveu a vice-presidente da PETA, Lisa Lange.