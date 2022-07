Na emissão do passado domingo, dia 10 de julho, do "The Voice Portugal", Fernando Daniel saiu da cadeira de mentor para se juntar aos concorrentes em palco.

No programa de talentos da RTP1, o cantor interpretou "Chandelier", tema de Sia. Nas redes sociais, a atuação foi elogiada pelos espectadores.

"O mentor foi desafiado a cantar o tema Chandelier', da Sia, e - como sempre - deu espetáculo", frisou a produção do "The Voice Portugal" nas redes sociais.

Veja aqui o vídeo.