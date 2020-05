O início do fim de "Por Treze Razões" está quase a chegar - a última temporada estreia a 5 de junho na Netflix. Para antecipar os novos episódios, o serviço de streaming revelou esta quarta-feira, dia 20 de maio, o primeiro trailer.

"O último ano de liceu está a terminar e os alunos do Liceu Liberty têm de fazer escolhas difíceis. Qual será o impacto do passado no futuro destes alunos?", questiona a Netflix no resumo do trailer da quarta temporada.

Veja o trailer:

Enquanto se preparam para a formatura, os finalistas do Liceu Liberty "terão de guardar um segredo perigoso a sete chaves e enfrentar decisões dolorosas que podem mudar as suas vidas para sempre", acrescenta o serviço de streaming.

Para antecipar a chegada dos últimos episódios da série, a Netflix revelou também um vídeo da despedida do elenco. Ao som de "The Night We Met", de Lord Huron, o vídeo revela cenas de bastidores da produção da série.

Nas redes sociais, vários fãs da série confessaram que não conseguiram evitar as lágrimas ao ver o vídeo de despedida.

Veja o vídeo: