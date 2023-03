A Prime Video revelou um novo trailer do thriller de ação e espionagem "Citadel". A primeira temporada conta com seis episódios, com os dois primeiros episódios a estrearem a 28 de abril, e um novo episódio todas as sextas-feiras até 26 de maio.

A série é uma produção de AGBO, dos irmãos Russo e David Weil (showrunner da série), e é protagonizada por Richard Madden e Priyanka Chopra Jonas, em conjunto com Stanley Tucci e Lesley Manville.

"Passaram oito anos desde o fim de Citadel. A agência mundial de espionagem independente, encarregada de velar pela segurança de todos, foi destruída por agentes de Manticore, um poderoso sindicato que manipula o mundo a partir das sombras. Após o fim de Citadel, os agentes de elite Mason Kane (Richard Madden) e Nadia Sinh (Priyanka Chopra Jones) tentam escapar com vida, mas perdem todas as memórias", resume o serviço de streaming.

Depois de criarem vidas com novas identidades e sem terem consciência do seu passado, Mason é localizado por um antigo colega de Citadel, Bernard Orlick (Stanley Tucci) que precisa desesperadamente de ajuda para impedir que Manticore estabeleça uma nova ordem mundial. "Mason procura a antiga colega, Nadia, e os dois espiões embarcam numa missão que os leva por todo o mundo num esforço para impedirem a Manticore, ao mesmo tempo que enfrentam uma relação construída em segredos, mentiras e um amor perigoso e por vezes eterno", adianta a Prime Video.

Veja o trailer: