A emissão desta sexta-feira, dia 24 de julho, do "Você na TV" foi um dos temas mais comentados durante a manhã no Twitter, em Portugal. No estúdio, Manuel Luís Goucha recebeu Teresa, concorrente que foi expulsa na última gala do "Big Brother", e 'A Pipoca Mais Doce'.

A comentadora do reality show da TVI e a antiga participante têm dado que falar nos últimos dias, dominando muitas das conversas nas redes sociais. No talk show da TVI, Teresa e Ana Garcia Martins trocaram várias acusações.

"Não há acessórios com ratos, se não, trazia-lhe um rato de esgoto", atirou Teresa, referindo-se aos anéis com cobras de 'A Pipoca Mais Doce'. "A Teresa perdeu a sua dignidade", rematou a comentadora no final do frente a frente.

Leia as reações nas redes sociais: