No "Big Brother - Duplo Impacto", Hélder repetiu várias vezes uma saudação Nazi, apesar dos avisos dos colegas devido à gravidade do comportamento. Depois de os avisos terem sido desvalorizados, a produção do programa anunciou que irá sancionar o concorrente.

"No 'Big Brother - Duplo Impacto', Hélder será alvo de uma sanção devido a repetidos comportamentos inadequados que não poderão passar impunes. No Dia Internacional da Lembrança do Holocausto, Hélder replicou uma conhecida saudação Nazi depois de já o ter feito anteriormente e ter sido avisado por Quinaz e Helena quanto à gravidade do seu comportamento", explica a TVI no site dedicado ao reality show.

A produção do programa frisa que "o concorrente de Santa Maria da Feira parece não ter entendido a gravidade da situação e repetiu vários gestos inaceitáveis alusivos a esse marco tão negativo da história".

Já no "Extra" do "Big Brother - Duplo Impacto", os comentadores condenaram os comportamentos de Hélder. "Luís Borges relembrou ainda que esta situação acaba por se ampliar devido ao ataque homofóbico que protagonizou no 'Big Brother 2020'", conta a produção.

"Já chegou o limite de desculparem o Hélder de tudo o que ele faz", frisou o comentador.

Nas redes sociais, os espectadores também criticaram os comportamentos do concorrente e pedem a sua expulsão.

Leia as reações: