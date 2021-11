Esta terça-feira, dia 30 de novembro, Cristina Ferreira vai começar a contagem decrescente para o Natal. Em nota enviada ao SAPO Mag, a TVI adianta que a emissão de "Cristina ComVida" será especial.

"O natal chegou à TVI com um presente muito especial. O espírito natalício invade o 'Cristina ComVida', com uma ação muito especial: a atribuição de um super prémio no valor de 30 mil euros em cartão", adianta a estação de Queluz de Baixo.

"Passe o dia na companhia da TVI e assista ao grande momento de atribuição do prémio no final do 'Cristina ComVida'. Viva o espírito de natal com a família TVI", remata o canal.