"A nova aposta do grupo Media Capital apresenta uma grelha de programação mais diversificada que pretende chegar a todas as faixas etárias", refere a Universal McCann (UM), acrescentando que o "V+ distancia-se, assim, do antigo TVI Ficção, apostando numa grelha de programação com formatos de entretenimento, ficção nacional e internacional, informação e desporto".

Face ao último fim de semana de emissão do TVI Ficção, "vemos que o V+ verificou uma ligeira diminuição versus o TVI Ficção (-0,2 pontos percentuais)".

Num fim de semana marcado pelo desporto, com o fim dos Jogos Olímpicos e o início do campeonato nacional de futebol, o canal "acabou por sair ligeiramente prejudicado", adianta a UM.

"Em relação à audiência média ao longo do dia, é possível verificar que durante o primeiro fim de semana de emissão esta foi algo inconstante com vários picos de audiência ao longo do dia", sendo que "a audiência média foi crescendo ao longo da tarde, tendo alcançado o pico de audiência por volta das 16:00".

Durante o período da manhã, "o canal também verificou um pico de audiência, no entanto, menos acentuado do que o verificado no período da tarde", refere.

Nos três primeiros dias de emissão do canal - 9 a 11 de agosto -, "o programa mais visto foi o 'Tony Carreira – 35 anos de Canções', com uma audiência média de 66 mil telespectadores e um 'share' de 2,3%".

Em segundo lugar ficou 'Morangos com Açúcar VIII: Vive o teu Futuro', um dos conteúdos "que se mantêm do antigo TVI Ficção, com uma audiência média de 33 mil telespectadores e um 'share' de 1,0%", seguida da sitcom 'Ai a Minha Vida', "um dos novos conteúdos do canal", com uma audiência média de 33 mil telespectadores e um share de 1,5%.

Relativamente à distribuição por género e por grupo etário, "a aposta da Media Capital em conteúdos para tornar o canal mais generalista já começou a dar frutos, logo durante o primeiro fim de semana de emissão", adianta a UM.

Em termos de género, "o V+ apresenta um perfil mais feminino, no entanto se compararmos com o último fim de semana de transmissão do TVI Ficção, vemos que a adesão do público masculino passou dos 30,3% para os 37,3%".

Quanto à faixa etária, "vemos agora que o perfil é mais distribuído ao longo das várias faixas etárias, ao contrário do que acontecia com o TVI Ficção, que tinha uma grande adesão junto de um público mais jovem (15/24 anos)".

No último fim de semana de emissão do TVI Ficção, a percentagem de adesão dos indivíduos 15/24 era de 21%, e agora, no primeiro fim de semana do V+, "foi de apenas 8%".

O V+ regista "uma maior afinidade junto do público feminino e junto de uma faixa etária mais diversificada (25-44 anos e 55-64 anos) e "ainda uma afinidade mais elevada junto das classes sociais mais baixas (D e E)".

Em termos de investimento, "o top15 de marcas que mais investiram no canal perfez um total de 40% dos investimentos publicitários em valores de tabela".

NOS, Betclic e Placard.pt foram "as marcas que mais investiram no primeiro fim de semana de transmissões", salienta a UM, na sua análise, que destaca "a presença de três sites de apostas online no top5 das marcas que mais investiram".