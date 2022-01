O programa "Cristina ComVida", da TVI, chega ao fim esta sexta-feira, dia 7 de janeiro. O programa de Cristina Ferreira nas tardes da TVI estreou-se em março de 2021 e esteve no ar menos de um ano.

Nas redes sociais, a apresentadora e diretora de entretenimento e ficção do canal despediu-se da sua 'casa'. "Hoje é dia de abrir a porta ao futuro. Não se fecha um ciclo, continua-se uma caminhada. A televisão será sempre a minha casa", escreveu Cristina Ferreira a sua conta no Instagram.

Esta quinta-feira, em comunicado, a TVI desmentiu os rumores sobre o fim do programa. "Perante a notícia publicada hoje numa revista de televisão, que dá conta do término do programa 'Cristina ComVida', a TVI vem por este meio repudiar as falsas declarações feitas pela dita publicação, que em nada correspondem à verdade", frisou o canal.

Segundo a TVI, "Cristina ComVida" termina "em acordo com a produtora e sem quaisquer custos associados à estação".