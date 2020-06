Nas redes sociais, Nuno Santos, diretor de programas da TVI, também reagiu à morte do ator. "O Pedro Lima partiu. Uma partida inesperada e brutal. É um dia chocante que abre uma tormenta de emoções e deixa um pesar enorme entre todos. Todos, sem exceção. A TVI endereça à família, neste momento de dor imensa, sentidas condolências.O Pedro era um dos mais versáteis atores da sua geração. E um operário desta indústria, no cinema , no teatro e na televisão. Sempre disponível, sempre afável, sempre pronto para trabalhar. A sua relação com a TVI tinha mais de duas décadas, mas cada projeto parecia ser sempre o primeiro", escreveu na sua conta no Instagram.

"Não pode, não pode, não pode ser. Meu querido Pedro. Sempre com este sorriso, um abraço sincero, só a querer ser feliz. Um grande beijinho no coração à Ana e aos filhos. Isto é muito triste. Estou chocada", frisou a apresentadora Cristina Ferreira nas redes sociais.

Na sua conta no Instagram, Nuno Markl também reagiu à morte do ator de 49 anos. "Em choque total com a notícia da morte do Pedro Lima. Começámos juntos, eu como guionista, ele como apresentador, ambos verdíssimos na vida e no trabalho, no Magacine da RTP. Mais tarde, ele incumbiu-me de uma das tarefas mais marcantes da minha carreira, traduzir Os Melhores Sketches dos Monty Python para teatro. Disse-lhe algumas vezes que ele era o mais próximo do Clark Kent e do Super-Homem que conheci na vida real. Isto é muito triste. Um grande, grande abraço para a família", escreveu o humorista.

"Que choque! Paz à sua alma! Os meus sentimentos aos filhos, mulher, família e amigos. Até sempre, Pedro", escreveu o apresentador Daniel Oliveira.

"Tu eras o Amigo que me dava a mão. O que estava sempre lá", recorda a atriz Fernanda Serrano:

"Não sei o que dizer... não consigo acreditar. Tivemos juntos há pouco tempo", lamenta a apresentadora Fátima Lopes, que tinha entrevistado o ator recentemente:

"Era um amigo leal, um marido exemplar, um pai extremoso, um colega querido, era tudo de bom", lembra Felipa Garnel, ex-diretora de programação e conteúdos da TVI:

"Um tipo afável, sempre disponível, trabalhador", descreve o radialista Pedro Ribeiro:

"Difíceis as palavras para mais esta partida", considera a Academia Portuguesa de Cinema: