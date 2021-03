"Hell’s Kitchen", o novo programa de Ljubomir Stanisic, estreou-se este domingo, dia 15 de março. No mesmo horário, a TVI exibiu a segunda ronda de atuações do "All Together Now", de Cristina Ferreira.

Com o novo formato, a SIC conseguiu liderar audiências, conquistando, em média, mais 100 mil espectadores do que o porgrama concorrente. A versão portuguesa do formato internacional de Gordon Ramsay registou 26,8% de share, sendo acompanhado por cerca de um milhão e 364 mil espectadores.

Já o programa de talentos "All Together Now" somou 24,5%, sendo acompanhado por uma média de um milhão e 268 mil espectadores.